Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti Ağacın otomobilin direksiyonuna kadar girdiği kazada otomobil adeta ortadan ikiye bölündü Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu.

Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti

Ağacın otomobilin direksiyonuna kadar girdiği kazada otomobil adeta ortadan ikiye bölündü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada sürücü Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu, izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

Kaza, Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı Citroen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin ikiye bölündüğü görüldü. Araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücünün 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

Ceset polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Ailesini ziyarete gelen asker feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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