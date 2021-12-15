Son dakika haber | Afyonkarahisar'da takla atan otomobil ters döndü; sürücü öldü, eşi yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban Gökay (57) yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Gökay (57) da yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Emirdağ- Bolvadin kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden Şaban Gökay'ın kullandığı 26 FY 888 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilip, ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban Gökay ile yanındaki eşi Ayşe Gökay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ayşe-Şaban Gökay çifti, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şaban Gökay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Gökay ise hastanede tedaviye alındı. Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.