Son dakika haber | Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstasyon Caddesi'de faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya