Son dakika haber! Afyonkarahisar'da bayram trafiği havadan denetlendi Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da bayram trafiği havadan denetlendiAFYONKARAHİSAR'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, polis tarafından karadan, jandarma ekipleri tarafından ise havadan denetlendi.

Afyonkarahisar'da bayram trafiği havadan denetlendi

AFYONKARAHİSAR'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, polis tarafından karadan, jandarma ekipleri tarafından ise havadan denetlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması yaşandığı için evlerinde kalan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kendilerini tatil bölgelerine attı. 4 günlük bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar bayramın son gününde memleketlerine dönmek için yeniden yollara düştü. Dönüş programını bayramın son gününe bırakanların oluşturduğu trafik yoğunluğu ise polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerle sağlandı. Karayolu ulaşımında kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye 780 lira cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular ayrıca pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi. Jandarma Komutanlığı'nın helikopterli trafik denetimine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de şehrin giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları noktalarda denetimler yaptı. Sıcak havanın sürücüleri etkileyebileceği düşüncesiyle sürücüleri uyaran ve güvenlik tedbirlerine riayet ederek seyahatlerini sağlıklı şekilde tamamlamaları konusunda uyaran polis ekipleri gün boyu şehirlerarası yollarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA