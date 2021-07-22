Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AEP 637 plakalı aracın, 43 RD 389 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu minibüs karşı şeride geçti. Minibüs, 16 FCF 40 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazaya arkadan gelen 2 araç daha karıştı.

Kaza sonucu 16 FCF 40 plakalı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki 2 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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