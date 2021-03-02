Son dakika haber! Afganistan'da bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın öldürüldü
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Son dakika haber! Afganistan'da bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın öldürüldü

02.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:30
Son dakika haber! Afganistan'da bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir özel kanalda çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir özel kanalda çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personelin Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Han, saldırıda 3 kadının yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.

Enikas televizyonundan yapılan açıklamada da öldürülen kadınların televizyon kanalının seslendirme bölümünde çalıştığı bildirildi.

Öte yandan Aralık 2020'de de aynı televizyon kanalında çalışan kadın gazeteci Malalai Meyvand, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan bir araştırmaya göre ise, ülke genelinde son 4 ayda 5 gazeteci öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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