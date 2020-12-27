Son dakika haber | ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti
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Son dakika haber | ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti

27.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:20
Son dakika haber | ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti

Son dakika haberi... Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim, Sanat ve Corona Konferansı, uygulama üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi bilimsel etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim, Sanat ve Corona Konferansı, uygulama üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

Konferansa Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve öğretim üyeleri katıldı. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, gerçekleştirdiği konferansta virüsünden en çok etkilenen kesimlerden bahsederek aşı çalışmalarındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevgi Özsoy'un yaptığı konferansta Prof. Dr. Pınar Okyay, bilim, sanat ve korona virüsün ilişkisini tarihteki bazı semboller üzerinden ele aldı.

Pandemi süreci sonrası toplumun sağlığını geliştirmeye ve uyumu artırmaya yönelik farklı çalışmaların yapılabileceği önerisinin sunulduğu konferans, Prof. Dr. Pınar Okyay'a online teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Son dakika haber | ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti
Son dakika haber | ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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