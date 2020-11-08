Son dakika haber: Adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.