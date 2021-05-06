Son dakika haber | Adıyaman'da polislerden Trafik Haftası kapsamında trafik kazası geçiren aileye ziyaret
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Son dakika haber | Adıyaman'da polislerden Trafik Haftası kapsamında trafik kazası geçiren aileye ziyaret

Son dakika haber | Adıyaman'da polislerden Trafik Haftası kapsamında trafik kazası geçiren aileye ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da trafik polisi ekipleri Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, trafik kazası geçiren aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Adıyaman'da trafik polisi ekipleri Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, trafik kazası geçiren aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Koray Günaydın ve beraberindeki trafik polisleri, Alitaşı Mahallesi'nde yaşayan Bayrak ailesini ziyaret etti.

Günaydın ve polisler, aileye "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu, çeşitli hediyeler verdi.

Yusuf Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik polislerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde eşim ve çocuğum trafik kazası geçirdi, ben arabada değildim. Çok şükür yara almadılar. Polis ekipleri de bizi ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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