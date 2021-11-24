Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı - Haberler
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Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı

Son dakika haber: Adana'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekipteyken kaza yaparak şehit düşen polis memuru Arca Can şahadetinin 4. yılında dualarla anıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekipteyken kaza yaparak şehit düşen polis memuru Arca Can şahadetinin 4. yılında dualarla anıldı.

24 Kasım 2017 tarihinde trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Arda Can için Kozan'daki baba evinde mevlit programı düzenlendi. Programa Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, siyasi partilerin temsilcileri, Kuva-i Milliye Milli Mücahitler Derneği Başkanı Mutlu Dağlı, Muhtarlar, Savcılar ve Emniyet mensubu polisler katıldı.

Şehidin babası Sercan ve annesi Dilek Can oğullarının acısını dün gibi hissettiklerini ifade ederek oğullarını dualarla andı. Duygu dolu anların yaşandığı şehidin mevlidinde şehidin ailesi görev yapan polislere ve devlete dua ederek görevlerinde başarılar diledi. - ADANA

Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı

Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı

Son dakika haber! Adanalı şehit polis memuru Arda Can dualarla anıldı

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