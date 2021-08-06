Son dakika haber | Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişi yaralandı, ormanda yangın çıktı (2)
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Son dakika haber | Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişi yaralandı, ormanda yangın çıktı (2)

Son dakika haber | Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişi yaralandı, ormanda yangın çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nin dağlık alanlarına düşen yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nin dağlık alanlarına düşen yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında zarar gören alanın ise gün aydınlanınca belirleneceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş

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