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Son dakika haber | ADANA KAVUN VE KARPUZDA; TARLA, HAL VE MARKET FİYATLARI ARASINDA UÇURUM OLUŞTU

Son dakika güncel haberine göre ADANA'da hasat edildiğinde kilogramı 2 TL olan karpuzun sebze ve meyve halindeki kilogram fiyatı, ürün bolluğu nedeniyle 40 kuruşa kadar düştü.

Son dakika haber | ADANA KAVUN VE KARPUZDA; TARLA, HAL VE MARKET FİYATLARI ARASINDA UÇURUM OLUŞTU
03.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:54

ADANA'da hasat edildiğinde kilogramı 2 TL olan karpuzun sebze ve meyve halindeki kilogram fiyatı, ürün bolluğu nedeniyle 40 kuruşa kadar düştü. Kavunun fiyatı ise 4 TL'den 1 TL'ye geriledi. Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, sebze halinde ucuz olan bu ürünlerin marketlerde fahiş fiyatlara satıldığını belirterek, "Marketler görünmez alıcılar üzerinden yüksek fiyata satın almışlar gibi göstererek fahiş fiyatlara kılıf buluyor. Denetlenirlerse vatandaşlar ucuz meyve yiyecek" dedi.

Kentte geçen ay hasadı gerçekleşen turfanda karpuzun Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki kilogram fiyatı 2 TL'den, 40-50 kuruşa, kavunun kilogram fiyatı ise 4 TL'den 1 TL'ye düştü. Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, ürün bolluğu yaşandığı için fiyatların düştüğünü söyledi. Ancak, üreticinin kazancı ve hal fiyatlarındaki düşüş ise marketlerde raflara yansımayınca vatandaşlar bu ucuzluktan yararlanamıyor. Tarla, hal ve market fiyatlarının arasındaki uçuruma dikkat çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Üreticinin birçok girdi masrafı var, burada komisyon var ama biz bile 40-50 kuruşa satamazken marketler fahiş fiyatlara satıyor. Marketler görünmez alıcılar buluyor, o alıcıdan karpuzu 1-1.5 TL'ye almış gibi gösteriyor, fahiş fiyatlara satmak için kılıf uyduruyor, 2 TL'ye satıyor. Marketlerin ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. İlgili kurumlara bu konuda yardımcı da olabiliriz.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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