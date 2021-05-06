Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabancayla iki bacağından vuruldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şenol A. (28), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, Şenol A.'ya tabanca ile ateş açarak her iki bacağından da yaralayıp olay yerinden kaçtı. Şenol A., özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, bulduğu 2 boş kovan ile 3 adet dolu fişek üzerinde delil çalışması yaptı.

Polisi olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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