Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, K.P'nin tabancayla ateş açılması sonucu vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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