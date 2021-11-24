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Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, K.P'nin tabancayla ateş açılması sonucu vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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