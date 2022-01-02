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Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 2809. Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Olay yerinin yakınlarında bulunan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli polis memurları, kavgaya müdahale etti.

Bu sırada bir polis memuru bacağından vuruldu.

Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahaleleriyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaralanan meslektaşlarını vuran saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

Silahlı kavgaya müdahale eden polis bacağından vuruldu

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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