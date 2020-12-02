Son dakika haber! Adana'da bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı
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Son dakika haber! Adana'da bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı

02.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:48
Son dakika haber! Adana'da bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından telefonla annesiyle görüştürüldü.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından telefonla annesiyle görüştürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ö.Ç (16), telefonda tartıştığı M.C. ve M.K ile buluştu.

Ö.Ç, burada çıkan kavgada sırt ve ayağından bıçakla yaralandı.

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Ambulans beklendiği sırada çevredekiler tarafından yaralı çocuğa su verildi, cep telefonu aracılığıyla annesi ile görüştürüldü.

Ö.Ç, annesine telefonda "Bıçak aldım geldim buraya" dedi. Konuşma devam ederken Ö.Ç, çevredekilere buradan genelde ambulansın hangi hastaneye gidebileceğini sordu.

Yaralı Ö.Ç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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