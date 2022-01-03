Son dakika haber! ABD'deki yangında kayıp 1 kişi sağ bulundu, 2 kişi halen kayıp

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında kayıp olduğu bildirilen bir kişinin sağ olarak bulunduğu, halen kayıp olan 2 kişiyi ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonucu orman yangınlarının büyük bir kısmı söndü. Eyaletin başkenti Denver'ın kuzeyindeki Boulder ilçesinde kayıp kişileri arama çalışmaları ise devam ediyor. Boulder İlçe Şerifi Joe Pelle bugün yaptığı açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 3 kişiden birinin sağ olarak bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Pelle, enkazın karla kaplanmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Colorado'daki Marshall bölgesinde çıkan yangın, hızı saatte 160 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldı. Alevlerin Superior ve Louisville'e sıçraması sonucu, binlerce kişi panikle evlerini terketmek zorunda kaldı. En az 30 bin kişinin tahliye edilmesine yol açan yangınlar nedeniyle, 2 bin 428 hektar alan küle dönerken, 991 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın ön raporuna göre, yangın Boulder ilçesindeki elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle başladı. Yangınla ilgili kapsamlı soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. - COLORADO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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