ABD'de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü
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ABD'de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü

03.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:06
ABD'de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de Idaho Ordusu Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kenti yakınlarındaki Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter düştü.

DÜŞME NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Helikopterde yaşamını yitiren 3 pilotun eğitim uçuşu yaptıkları öğrenildi. Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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