Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Virginia eyaletinin üçüncü başkenti Richmond'da bulunan Virginia Eyaleti Meclis Binası çevresinde bir araya gelen silah hakları eylemcileri, silah kontrolü yasası karşıtı gösteri düzenledi.