Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi - Haberler
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Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi

AA / Bryan Dozier - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Virginia eyaletinin üçüncü başkenti Richmond'da bulunan Virginia Eyaleti Meclis Binası çevresinde bir araya gelen silah hakları eylemcileri, silah kontrolü yasası karşıtı gösteri düzenledi.

ABD'nin Virginia eyaletinin üçüncü başkenti Richmond'da bulunan Virginia Eyaleti Meclis Binası çevresinde bir araya gelen silah hakları eylemcileri, silah kontrolü yasası karşıtı gösteri düzenledi.

Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi

Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi

Son dakika haber | ABD'de silah hakları eylemcileri gösteri düzenledi

AA / Bryan Dozier - Son Dakika Haberleri

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