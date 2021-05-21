Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
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Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...

Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek
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Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini... - Haberler
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