Son dakika haber: ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme girişimi

İSTANBUL (AA) - ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı.

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