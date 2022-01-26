Son dakika haberleri | Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Haberler
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Son dakika haberleri | Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Dört mevsim ayrı güzellikler sunan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

Tabiat Parkı ve çevresinde bulunan yaylalarda kar manzarası havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri | Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haberleri | Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haberleri | Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Abant, Bolu, kar, Güncel, Haber

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