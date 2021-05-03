Son dakika haber: 9 katlı işhanının çatısından düşen kadın öldü
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Son dakika haber: 9 katlı işhanının çatısından düşen kadın öldü

Son dakika haber: 9 katlı işhanının çatısından düşen kadın öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'da 9 katlı işhanının çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.

Adana'da 9 katlı işhanının çatısından düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan bir kadını görünce sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kadının binadan düştüğünü gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Polis 9 katlı işhanının çatısına çıktığında kadının çantasını buldu. Çantadan çıkan kimlikle kadının isminin Vuslat Tüşümel (53) olduğu belirlendi. Polis şimdi kadının nasıl düştüğünü belirlemek için araştırma başlattı.

Bu arada, olay yerine gelen bir kedinin kadının başından ayrılmaması dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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