Son dakika haber! 8 kişide pozitif vakaya rastlanınca apartman karantinaya alındı

Son dakika haberine göre MALATYA'da 3 bloklu sitenin bir apartmanında oturan 8 kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alındı.

MALATYA'da 3 bloklu sitenin bir apartmanında oturan 8 kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alındı.

Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 3 bloklu bulunan sitedeki bir apartmanda yaşayan 8 kişide yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçe Hıfzıssıhha kararıyla apartman karantinaya alındı. 10 günlüğüne karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Apartmanın girişi ve çocuk oyun parkı şeritlerle kapatılarak, kullanıma izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN