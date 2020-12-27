Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu
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Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu

27.12.2020 02:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 02:39
Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu

Son dakika habere göre Denizli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 genç, ticari taksi ile gezerken polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.

Denizli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 genç, ticari taksi ile gezerken polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak istedikleri sırada Yunus timleri tarafından etrafları çevrilerek yakalandılar. Gençlerin gerekçesi ise herkesi şaşırttı.

Olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği ticari taksi durmayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin ticari taksinin plakasını anons etmesi üzerine Yunus timleri, aracı çok uzaklaşmadan çevirdi. Ticari taksi içerisinden sürücü ile birlikte 7 kişi çıktı. Kimlik kontrolleri yapılan 6 şahsın yaşları ise 18 yaşından ufak olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin neden dışarı çıktınız sorusuna aldığı cevap ise herkesi şaşırttı. Hafta içi çalıştıklarını söyleyen gençler, bu gerekçe ile görüşemediklerini bu nedenle dışarı çıktıklarını söyledi. Kendilerine neden dışarı çıktığını soran basın mensuplarına ise "Canımız sıkıldı. Arkadaşım diğer arkadaşı aramış, oda diğerini aradı, en son beni aradıklarında toplanıp çıktık" dedi.

6 bin 500 TL ceza yediler

Polisin dur ihtarına rağmen kaçarken Yunus timlerine yakalanan 6 şahsa maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, taksi şoförüne ise dur ihtarına uymamaktan toplamda 6 bin 500 TL ceza işlemi uygulandı. İşlemlerinin ardından 6 şahıs tek tek evlerine gitmeleri uyarısıyla gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu
Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu
Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu
Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu
Son dakika haber! 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförünü yunus timleri durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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