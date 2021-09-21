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Son dakika haberleri... 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TURGUTLU (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Harun Yıldırım yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, İzmir-Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında minibüs içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İlker Uyar/İHA)

Son dakika haberleri... 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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