Son dakika haber! 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş (2)
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Son dakika haber! 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş (2)

Son dakika haber! 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIGürün ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli Bahri Maraşlı ile birlikte gözaltına alınan fırın çalışanı M.F.A. ve arkadaşı Y.D.O., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gürün ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli Bahri Maraşlı ile birlikte gözaltına alınan fırın çalışanı M.F.A. ve arkadaşı Y.D.O., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bahri Maraşlı, olay günü Fatma Öz'ün kendisine bir başka erkekle görüştüğünü söylediğini, bunun üzerine konuşmak için otomobille gittikleri Şahin Tepesi mevkisinde tartıştıklarını ve üzerindeki tabancayla ateş ederek öldürdüğünü anlattı. Mahkeme Bahri Maraşlı'nın tutuklanmasına karar verirken, M.F.A ve Y.D.O ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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