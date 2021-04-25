Son dakika haber... 4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre 4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalarak karşı şeride geçen ve 11 araca çarparak durabilen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.