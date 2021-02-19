Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

19.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:23
Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelen otomobildeki 3 kişi ise, polisi ekmek arası köfte yiyerek bekledi. 

Savaştepe Çevre Yolu'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Soma istikametinden Balıkesir yönüne giden Serdar Günay idaresindeki 10 EU 594 plakalı otomobil, Balıkesir'den Savaştepe'ye dönen Üzeyir Tulum'un kullandığı 10 L 1935 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tulum'un kullandığı otomobil, çevre yoluna girmek için bekleyen Bilal Er (23) idaresindeki 35 ALH 786 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Alperen Yusuf Günay (9), Üzeyir Tulum (49) ve Emine Tulum (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada maddi hasar meydana gelen 35 ALH 786 plakalı aracın sürücüsü Bilal Er ise beraberinde bulunan Çağlar Eker ve Sinan Tetik ile birlikte ekmek arası köfte yiyerek polisin gelmesini bekledi.

Otomobilin sahibi Çağlar Eker; "Karnımız çok acıkmıştı. Köfte ekmek ve ayran aldık. Arabayla bir yere gidip yiyecektik. Ana yola çıkmak için için beklerken kaza oldu. Biz de burada yiyelim dedik. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.


- Balıkesir
Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler
Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler
Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:23:20. #1.16#
title