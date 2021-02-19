Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı kazada polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelen otomobildeki 3 kişi ise, polisi ekmek arası köfte yiyerek bekledi.

Savaştepe Çevre Yolu'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Soma istikametinden Balıkesir yönüne giden Serdar Günay idaresindeki 10 EU 594 plakalı otomobil, Balıkesir'den Savaştepe'ye dönen Üzeyir Tulum'un kullandığı 10 L 1935 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tulum'un kullandığı otomobil, çevre yoluna girmek için bekleyen Bilal Er (23) idaresindeki 35 ALH 786 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Alperen Yusuf Günay (9), Üzeyir Tulum (49) ve Emine Tulum (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada maddi hasar meydana gelen 35 ALH 786 plakalı aracın sürücüsü Bilal Er ise beraberinde bulunan Çağlar Eker ve Sinan Tetik ile birlikte ekmek arası köfte yiyerek polisin gelmesini bekledi.

Otomobilin sahibi Çağlar Eker; "Karnımız çok acıkmıştı. Köfte ekmek ve ayran aldık. Arabayla bir yere gidip yiyecektik. Ana yola çıkmak için için beklerken kaza oldu. Biz de burada yiyelim dedik. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU