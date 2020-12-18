Son dakika haber | 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

18.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:55
Son dakika haber | 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını Kayseri'ye satmaya götüren H.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını Kayseri'ye satmaya götüren H.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D.'nin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için Kayseri'ye götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.D.'yi Göksun'un Mahmutbey Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. H.D., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 119 santim uzunluğunda, 30 santim genişliğinde olan mezar stelinin ise işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Nilgün Belgün Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Burak Yılmaz Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Dava Kredi Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:00:16. #1.15#
title