Son dakika haber... 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de eğlenmek için gittikleri evde İkra Nur Türksoy'un (16) kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne neden oldukları suçlamasıyla Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dediği öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.