16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı
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16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı

01.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:22

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması sonrası sokaklar karışırken, binlerce protestocu polisler tarafından gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 16 yaşındaki bir genç polis kılığına girerek görevli polislerin arasına sızarken gerçek saatler sonra kimlik sorgulamasıyla ortaya çıktı.

Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye destek gösterilerinde Rus polis ekipleri tarafından birçok kişi gözaltına alınmıştı. Dün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde yaşanan bir olay ise ülkenin gündemine oturdu. St. Petersburg'da dün öğle saatlerinde başlayan gösteriler, geç saatlere kadar devam etmişti.

16 YAŞINDAKİ GENCİN KAMUFLAJLARI NEREDEN TEMİN ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Gösterilere müdahale eden Rus polisi ise çok sayıda Navalny destekçisini gözaltına almıştı. Petersburg'un en popüler noktalarından biri olan Admiralteysky bölgesinde polisler, aralarından birinin davranışlarından şüphelenmesinin ardından polis üniformalı şahıstan kimliğini vermesini istedi. Polisin kimlik sorgulamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Polislerin nizami bir şekilde protestolara karşı önlem aldığı sırada 16 yaşında bir gencin, polis kılığına girerek polis ekiplerinin arasına sızdığı tespit edildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınarak polis karakoluna götürülen 16 yaşındaki gencin ifadesi alınırken, gencin işlemlerinin halen sürdüğü belirtildi. Polis ifadesi kamuoyuna yayınlanmayan gencin, polis kamuflajlarını nereden temin ettiği ve polislerin arasına neden sızmak istediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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