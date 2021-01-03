15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

03.01.2021 08:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 08:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının son gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının son gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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