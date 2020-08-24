Son dakika haber! 14 yaşındaki Zeynep, yine evden kaçtı (2) Son dakika gelişmesine göre ARKADAŞLARIYLA GEZERKEN BULUNDUBursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce evinden ayrılan ve polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, 1,5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu.

ARKADAŞLARIYLA GEZERKEN BULUNDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce evinden ayrılan ve polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, 1,5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu. Zeynep'i bulmak için arama başlatan polis, Zeynep'i Sinanbey Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla gezerken buldu. Zeynep, polis ekiplerince ailesinin yanına götürüldü. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), - FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA