Son dakika haber! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltında
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Son dakika haber! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltında

Son dakika haber! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı.

DÜZCE'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, Düzce'nin Derelitütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul'da  yaşayan  11 yaşındaki kızı A.K., Düzce'de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet  Müdürlüğü ile  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.'nin cinsel istismarına uğdağını söylediği öğrenildi.  A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve  kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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