Son dakika haber! 10 dakikada bütün işyerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf...
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Son dakika haber! 10 dakikada bütün işyerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf...

Son dakika haberleri: 10 dakikada bütün işyerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler Turizm bölgesindeki çanta mağazasında büyük yangın İşyeri sahipleri 2 milyon liraya yakın zararlarının olduğunu beyan ettiler İşyeri sahibinin kuzeni Abdullah Tunç, "10-15 dakikada bir anda yayıldı.

05.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:33

10 dakikada bütün işyerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler

Turizm bölgesindeki çanta mağazasında büyük yangın

İşyeri sahipleri 2 milyon liraya yakın zararlarının olduğunu beyan ettiler

İşyeri sahibinin kuzeni Abdullah Tunç, "10-15 dakikada bir anda yayıldı. Eşyaların çoğunu kurtaramadık"

ANTALYA - Antalya'nın turizm bölgelerinden Kundu'daki çanta ve valiz satan bir işyerinde büyük bir yangın çıktı. Alevlerin sardığı işyerinde çalışanlar çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Küle dönen işyerinde zararın 2 milyon liraya yakın zararın olduğu belirtildi.

Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu'daki İsmail Tunç'a ait çanta ve valiz satan işyerinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Alevler kısa sürede işyerini sararken, çalışanlar eşyaları kurtarmak için çaba sarf etti. 5 yıldızlı otellere yakın bölgede çıkan yangında, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, iş yeri sahibi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

"10-15 dakikada yayıldı, ne olduğunu anlayamadık"

İş yeri sahibinin kuzeni Abdullah Tunç, "Çantaların olduğu depodan bir anda alevler yayılmaya başladı. Toplam 10-15 dakika olmadı bir anda yayıldı. Ne olduğunu anlayamadık. Eşyaları kurtarmaya çalıştık ama çoğunu kurtaramadık. Yaklaşık 1,5 milyondan fazla zararımız var. Kurtardığımız mallar 200 bin lirayı geçmez. Şuanda turizm zaten kötü, o yüzden bizi daha çok etkiledi. Kuzenimin işyeri, mala gelsin cana gelmesin diyoruz ama mal da canın yongası. Yaralının olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

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Son dakika haber! 10 dakikada bütün işyerini saran alevlerin arasından çantaları kurtarmak için yoğun çaba sarf...

Kaynak: İHA

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