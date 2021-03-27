Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Aksu Belediyespor Kulübünün 20 yaşındaki güreşçisi trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Aksu Belediyespor Kulübünün 20 yaşındaki güreşçisi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Belediyespor Kulübü Sporcusu Mehmet Dinek'in (20)kullandığı plakasız motosiklet M.A. yönetimindeki 32 PE 573 plakalı tırın altında kaldı. Dinek'in aynı yönde seyir halinde olan ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin arkadan çarpması sonucu motosikletin kontrolü kaybedip karşı şeride geçtiği ve tırın altında kaldığı bildirildi.

Kazanın ardından tır sürücüsü M.A'nın gözaltına alındığı ve olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. - ANTALYA

Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Güreşçi genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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