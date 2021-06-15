Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
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Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş ile komşuları arasında kavga çıktı.

Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, komşularının silahla ateş açtığı kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır kardeşlerle komşuları Selahattin Turan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Turan silahını çekerek iki kardeşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan kardeşlerden Ekrem Hazır olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Hazır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih Hazır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, saldırgan Selahattin Turan yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... GÜNGÖREN'DE KAVGADA KOMŞULARININ SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ - Haberler
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