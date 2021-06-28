Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, cami kubbesinde bulunan yuvadan annesi tarafından atıldığı düşünülen yaralı yavru leylek düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, cami kubbesinde bulunan yuvadan annesi tarafından atıldığı düşünülen yaralı yavru leylek düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesi'ndeki Merkez Çarşı Camii'nin kubbesinde anneleriyle beraber 4 leyleğin bulunduğu yuvadan yavruların birisi küçük kubbelerin bulunduğu zemin üzerine düşerek yaralandı. Cami üzerindeki yaralı yavruyu gören çevre apartmanlardaki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese itfaiye ekiplerinin yanı sıra milli parklar görevlileri de geldi.

İtfaiyenin özel sepetli vinciyle cami üzerine çıkan itfaiye görevlisi, yaralı leyleği alarak aşağıya indirdi. Milli parklar görevlisine teslim edilen yaralı yavru leyleğin tedaviye gönderileceği öğrenildi.

Kurtarma operasyonunu izleyen İbrahim Al, yaralı leyleğin yuvasından annesi tarafından atılmış olabileceğinin düşünüldüğünü belirtirken, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavisi için milli park görevlilerine teslim edildiğini söyledi.

Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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