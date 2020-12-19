Son dakika gündem: Yozgat'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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Son dakika gündem: Yozgat'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

19.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:13
Son dakika gündem: Yozgat'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Bahadın beldesinde Duran Gülbeyaz, jandarmayı arayarak 17 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde çevresinde yaptıkları arazi aramasında hayvanları başıboş otlarken buldu.

Hayvanlarını teslim alan Gülbeyaz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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