Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

20.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş yerlerinde denetim yapılıyor.

Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genelgede kapalı olması gerektiği belirtilen alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yanı sıra sadece paket servis verebilecek restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme ­içme yerleri kontrol edildi.

Şehir merkezindeki Atatürk Alanı ve civarında denetim yapan ekipler, paket servis veren iş yeri sahipleri ve çalışanlara kısıtlamalar konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları da hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konularında uyardılar.

Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
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