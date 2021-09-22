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Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde gazi Ahmet Berber (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde gazi Ahmet Berber (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Berber, ağabeyinin vatani görevini yaparken geçirdiği kazada gözünden sakatlandığını ve gazilik unvanı aldığını söyledi.

Malkara'nın Yörük Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan gazi Ahmet Berber'e ilaç getiren kardeşi Ömer Berber, kapı zilini çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine içeri kendisi giren Berber, ağabeyini hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ahmet Berber'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının da incelemesinin ardından Berber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ömer Berber, ağabeyinin vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada gözünden sakatlandığını ve gazilik unvanı verildiğini belirterek, "Gazi ağabeyimin kullandığı ilaçları Tekirdağ'dan alıp kendisine getirdim. Eve geldim. İçeri girince cesediyle karşılaştım. Hemen olayı jandarma ekiplerine bildirdim. Çok üzgünüm" dedi.

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri | YALNIZ YAŞAYAN GAZİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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