Son dakika gündem: Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan iki uzman doktor göreve başladı - Haberler
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Son dakika gündem: Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan iki uzman doktor göreve başladı

Son dakika gündem: Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan iki uzman doktor göreve başladı
AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Gülmez ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neriman Yürek, hasta görmeye başladı.

Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Gülmez ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neriman Yürek, hasta görmeye başladı.

Hastanenin Başhekimi İbrahim Yuva, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki uzman doktorun daha göreve başlamasıyla daha güçlü bir kadroyla ilçe halkına hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Özellikle ilçede yıllardır eksikliğini hissettikleri çocuk hastalıkları uzmanının atamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yuva, "Bu atama için çok çaba sarf ettik ama sonu güzel oldu. Bu çabayı tek başıma sarf etmedim, çok insanın bu atamada emeği var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika gündem: Yağlıdere Devlet Hastanesine atanan iki uzman doktor göreve başladı

AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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