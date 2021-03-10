Son dakika gündem: Van'da, boş arazide ele geçirilen 22 kilo metamfetamine 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Van'da, boş arazide ele geçirilen 22 kilo metamfetamine 1 gözaltı

10.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:22
Son dakika gündem: Van'da, boş arazide ele geçirilen 22 kilo metamfetamine 1 gözaltı

Son dakika gündem haberi: VAN'ın Başkale ilçesinde, boş araziye gizlenen 22 kilo 100 gram metamfetamin, polis operasyonuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, boş araziye gizlenen 22 kilo 100 gram metamfetamin, polis operasyonuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. 

Başkale'de, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçenin Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İran sınırındaki mahallede, E.Y.'nin evine yakın arazide arama yapıldı. Ekipler, satışa hazır 42 paket halinde 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Serdar Ortaç Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ali Şansalan Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Van'da, boş arazide ele geçirilen 22 kilo metamfetamine 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:23:36. #1.14#
title