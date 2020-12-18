Son dakika gündem: UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yangın tatbikatı
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Son dakika gündem: UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yangın tatbikatı

18.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:39
Son dakika gündem: UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yangın tatbikatı

Son dakika haberlerine göre UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu ilçesinde tarihi evlerde çıkabilecek yangınlar için tatbikat yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu ilçesinde tarihi evlerde çıkabilecek yangınlar için tatbikat yapıldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarihi ilçede çıkabilecek yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği araç girişinin mümkün olmadığı sokakta iki bebeğin bulunduğu bir evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Safranbolu Belediye Meclisi Dünya Miras Alanlarını Koruma Komisyonu üyeleri tatbikatı başarı ile tamamlayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi ve Komisyon Başkanı Mehmet Baki Duvan, "Tatbikatın amacı, itfaiye erlerinin yangın ihbarını aldıktan sonra diğer kurumlarla diyalogları, alınan ihbar sonrası, ekibin profesyonel, hızlı, soğukkanlı, eksiksiz hareket kabiliyeti. Başarı ile tatbikatı tamamlayan ekiplerimize teşekkür ederiz.

Safranbolu'daki yangınlara karşı çok hızlı müdahale edilebilmesi için ciddi tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ahşabın yanma hızını göz ardı etmemek için çok tedbirli davranıyoruz. Tarihi evlerimizden bir pencerenin dahi yanmasına içimiz razı olmaz. Bunun için yapılan tatbikatı yerinde buluyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Son dakika gündem: UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yangın tatbikatı
Son dakika gündem: UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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