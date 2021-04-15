Ülker'den çocuklara 23 Nisan'a özel fidan hediyesi

Ülker, Instagram kullanıcılarının "Doğa Bize Emanet" artırılmış gerçeklik filtresiyle dikip büyüteceği 10 bin sanal fidanı, gerçeğe dönüştürecek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kampanyaya katılanlarla birlikte çocuklara hediye edecek.

Ülker, Instagram kullanıcılarının "Doğa Bize Emanet" artırılmış gerçeklik filtresiyle dikip büyüteceği 10 bin sanal fidanı, gerçeğe dönüştürecek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kampanyaya katılanlarla birlikte çocuklara hediye edecek.

Ülker açıklamasına göre, sürdürülebilirlik çalışmalarını israfsız şirket modeli ve uzun vadeli hedeflerle yürüten, projeleriyle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan Ülker, sosyal medyadaki kampanyasıyla bir ilke imza atıyor.

Instagram kullanıcıları, Ülker'in hesabındaki artırılmış gerçeklik filtresiyle 14-28 Nisan'da sanal olarak dikip büyütecekleri fidanları "@Ülker #DoğaBizeEmanet" etiketiyle paylaşarak 10 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayacak.

Ülker'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediye edeceği fidanlar, Karaman'da Ülker Güzel Ülkem Hatıra Ormanı'na dikilecek.

"Ülker Güzel Ülkem Orman'ı büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olarak, ülkeye değer katan ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlayan projelere önem verdiklerini belirtti.

Turhan, "Yeni projemizde de Instagram kullanıcılarının sanal ortamda diktikleri fidanları gerçek yaşama taşıyor ve nefes alınabilir bir geleceğe katkıda bulunmak istiyoruz. Bu projeye destek verecek Ülker takipçilerine ve sayfamızı ziyaret eden Instagram kullanıcılarına teşekkür ederiz. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı illerinde yer alan Ülker Güzel Ülkem Ormanı'nın büyümeye devam ettiğini aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızla el ele vererek Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes Kampanyası'na destek oluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak 2011 yılından bu yana fabrikalarımızın bulunduğu Ankara, Karaman, Gebze'de, orman yangılarıyla zarar gören Hatay'da ve ayrıca Elazığ, Eskişehir'deki dikimlerimizle 60 bin fidana ulaştık. 10 bin fidan daha ekliyoruz. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz.

Son olarak, sosyal medya hesaplarımızdan 'Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet' başlığıyla doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi, gıda israfının önlenmesi konularında 6 bölümden oluşan video serisini yayınlamaya başladık. Yayınladığımız 3 bölümün, yaklaşık 4 ayda sosyal medya hesaplarımızdan izlenirliği 28 milyona, YouTube üzerinden izlenirliği ise 27 milyona ulaştı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilen videolarda, sürdürülebilirlik alanında Ülker'de yapılan çalışmaları ve tüketicilerin yapabileceklerini, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in anlatımıyla, uzmanlar ve şirketimizin yöneticilerinin görüşleriyle aktarıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak