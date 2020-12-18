Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi
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Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi

18.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:11

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına taziye dileklerinde bulunması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması MUĞLA - Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi defnedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına taziye dileklerinde bulunması

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması MUĞLA - Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi defnedildi.

Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:11:31. #1.14#
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