Son dakika gündem: Ula Belediye Başkanı Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi
18.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:11
Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına taziye dileklerinde bulunması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması MUĞLA - Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi defnedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına taziye dileklerinde bulunması
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması MUĞLA - Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı