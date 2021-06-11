Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
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Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden eski kanepeyi atan kişi faciaya neden oluyordu. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çarşamba günü Valide-i Atik Mahallesi'nde meydana gelen olayda binanın 3. katında oturan Mesut Duran evine yeni kanepe alınca eskisini pencereden attı. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

EV SAHİBİNİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Ev sahibi Mesut Duran, "Yeni kanepe almıştım. Baktım aşağıda kimse yok. Ben de aşağıya atayım dedim. Aşağıya attığım sırada binadan alt komşu çıktı. Az daha üzerine geliyordu. Çok korktu tabi. Ben de şok geçirdim, bir anda çıkınca. Kanepeyi kağıt toplayan çocuk aldı götürdü. Verilmiş sadakam varmış. Üzerine de gelebilirdi. Günahsız bir insan ölüyordu." diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kanepenin yere düştüğü sırada binadan bir kadın çıkıyor. Kadın yukarı baktıktan sonra yoluna devam ediyor.

Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada
Üçüncü kattan üstüne kanepe  düşüyordu! Kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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