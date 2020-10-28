Son dakika gündem: Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi öldü
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Son dakika gündem: Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi öldü

28.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 28.10.2020 22:57
Son dakika gündem: Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi öldü

Son dakika haberi: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çiftçilik yapan Şevket Mutlu (64), iddiaya göre traktörün arkasına römork takmaya çalıştığı sırada sıkışarak, hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çiftçilik yapan Şevket Mutlu (64), iddiaya göre traktörün arkasına römork takmaya çalıştığı sırada sıkışarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Umurlu Mahallesi Yalıkavak mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Şevket Mutlu, iddiaya göre kendisine ait traktörün arkasına römork takmak istedi. Mutlu, hareket eden traktör ile römorkun arasında sıkıştı. Durumu fark eden yakınları yardıma koşarak, Mutlu'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şevket Mutlu'nun öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: Traktörle römork arasında sıkışan çiftçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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