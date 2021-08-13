Son dakika gündem: Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı
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Son dakika gündem: Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı

Son dakika gündem: Tokat'ta Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda, suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda, suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Kelkit Çayı kenarına böğürtlen toplamak için giden Dursun Ekiz ve Mustafa Bolat, Doğanyurt köyü yakınlarında suların bir anda yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları botla kıyıya getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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